Власника команди Формули-1 "Форс Індія" заарештували в Лондоні

Індійський бізнесмен отримав звинувачення в шахрайстві і відмиванні грошей. Сьогодні В.Маллья постане перед Вестмінстерським магістратським судом, який може прийняти рішення про його екстрадицію до Індії, де він знаходиться в розшуку.

Зазначається, що борги бізнесмена становлять 1,45 млрд доларів.

Зауважимо, що у минулому сезоні команда індійця показала найкращий результат у Кубку конструкторів Формули-1, зайнявши четверте місце. У нинішньому чемпіонаті "Форм Індія" також розташувалася на четвертій позиції.

Як повідомляв УНН, пілот С.Феттель тріумфував на Гран-Прі Формули-1 в Бахрейні.