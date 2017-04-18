Власника команди Формули-1 "Форс Індія" заарештували в Лондоні
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Власник команди Формули-1 "Форс Індія" Віджай Маллья заарештований в Лондоні за звинуваченнями у шахрайстві, інформує УНН з посиланням на Associated Press.
Індійський бізнесмен отримав звинувачення в шахрайстві і відмиванні грошей. Сьогодні В.Маллья постане перед Вестмінстерським магістратським судом, який може прийняти рішення про його екстрадицію до Індії, де він знаходиться в розшуку.
Зазначається, що борги бізнесмена становлять 1,45 млрд доларів.
Зауважимо, що у минулому сезоні команда індійця показала найкращий результат у Кубку конструкторів Формули-1, зайнявши четверте місце. У нинішньому чемпіонаті "Форм Індія" також розташувалася на четвертій позиції.
Як повідомляв УНН, пілот С.Феттель тріумфував на Гран-Прі Формули-1 в Бахрейні.