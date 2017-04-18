Владельца команды Формулы-1 "Форс Индия" арестовали в Лондоне
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Владелец команды Формулы-1 "Форс Индия" Виджай Маллья арестован в Лондоне по обвинению в мошенничестве, передает УНН со ссылкой на Associated Press.
Индийский бизнесмен получил обвинения в мошенничестве и отмывании денег. Сегодня В.Маллья предстанет перед Вестминстерским магистратским судом, который может принять решение о его экстрадиции в Индии, где он находится в розыске.
Отмечается, что долги бизнесмена составляют 1,45 млрд долларов.
Заметим, что в прошлом сезоне команда индийца показала лучший результат в Кубке конструкторов Формулы-1, заняв четвертое место. В нынешнем чемпионате "Форм Индия" также расположилась на четвертой позиции.
Как сообщал УНН, пилот С.Феттель победил на Гран-При Формулы-1 в Бахрейне .