Владельца команды Формулы-1 "Форс Индия" арестовали в Лондоне

Индийский бизнесмен получил обвинения в мошенничестве и отмывании денег. Сегодня В.Маллья предстанет перед Вестминстерским магистратским судом, который может принять решение о его экстрадиции в Индии, где он находится в розыске.

Отмечается, что долги бизнесмена составляют 1,45 млрд долларов.

Заметим, что в прошлом сезоне команда индийца показала лучший результат в Кубке конструкторов Формулы-1, заняв четвертое место. В нынешнем чемпионате "Форм Индия" также расположилась на четвертой позиции.

Как сообщал УНН, пилот С.Феттель победил на Гран-При Формулы-1 в Бахрейне .