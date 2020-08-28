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Власник рекорду АПЛ оголосив про завершення футбольної кар’єри

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 серпня. УНН. Ексфутболіст збірної Англії Гарет Баррі в 39 років завершив професійну кар’єру, передає УНН з посиланням на сайт АПЛ.

Власник рекорду АПЛ оголосив про завершення футбольної кар’єри

39-річний футболіст є вихованцем академії “Астон Вілли” за який виступав довгий час. Далі в кар’єрі був “Манчестер Сіті”, з яким в 2011 році виграв Кубок Англії, а в наступному сезоні йому вдалося стати чемпіоном АПЛ. Далі півзахисник виступав за “Евертон” та “Вест Бромвіч”, якому допоміг повернутися в еліту англійського футболу за підсумками минулого сезону.

Зауважимо, Беррі належить рекорд Англійської Прем’єр-ліги за кількістю проведених матчів в історії турніру. На його рахунку 653 зіграні поєдинки в елітному англійському дивізіоні.

Також додамо, Беррі виступав за національну збірну Англії — 53 гри.

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