Власник рекорду АПЛ оголосив про завершення футбольної кар’єри

39-річний футболіст є вихованцем академії “Астон Вілли” за який виступав довгий час. Далі в кар’єрі був “Манчестер Сіті”, з яким в 2011 році виграв Кубок Англії, а в наступному сезоні йому вдалося стати чемпіоном АПЛ. Далі півзахисник виступав за “Евертон” та “Вест Бромвіч”, якому допоміг повернутися в еліту англійського футболу за підсумками минулого сезону.

Зауважимо, Беррі належить рекорд Англійської Прем’єр-ліги за кількістю проведених матчів в історії турніру. На його рахунку 653 зіграні поєдинки в елітному англійському дивізіоні.

Також додамо, Беррі виступав за національну збірну Англії — 53 гри.