Владелец рекорда АПЛ объявил о завершении футбольной карьеры

39-летний футболист является воспитанником академии “Астон Виллы” за которую выступал долгое время. Далее в карьере был “Манчестер Сити”, с которым в 2011 году выиграл Кубок Англии, а в следующем сезоне ему удалось стать чемпионом АПЛ. Далее полузащитник выступал за “Эвертон” и “Вест Бромвич”, которому помог вернуться в элиту английского футбола по итогам прошлого сезона.

Заметим, Берри принадлежит рекорд Английской Премьер-лиги по количеству проведенных матчей в истории турнира. На его счету 653 сыграных поединка в элитном английском дивизионе.

Также добавим, Берри выступал за национальную сборную Англии — 53 игры.