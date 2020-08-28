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Владелец рекорда АПЛ объявил о завершении футбольной карьеры

Киев • УНН

 • 11390 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. Экс-футболист сборной Англии Гарет Барри в 39 лет завершил профессиональную карьеру, передает УНН со ссылкой на сайт АПЛ.

Владелец рекорда АПЛ объявил о завершении футбольной карьеры

39-летний футболист является воспитанником академии “Астон Виллы” за которую выступал долгое время. Далее в карьере был “Манчестер Сити”, с которым в 2011 году выиграл Кубок Англии, а в следующем сезоне ему удалось стать чемпионом АПЛ. Далее полузащитник выступал за “Эвертон” и “Вест Бромвич”, которому помог вернуться в элиту английского футбола по итогам прошлого сезона.

Заметим, Берри принадлежит рекорд Английской Премьер-лиги по количеству проведенных матчей в истории турнира. На его счету 653 сыграных поединка в элитном английском дивизионе.

Также добавим, Берри выступал за национальную сборную Англии — 53 игры.

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