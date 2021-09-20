Владу Терехова "цілком схвалюють" лише 13% опитаних харків'ян - опитування
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Харків’яни не мають однозначної відповіді, чи задоволені вони діяльністю в. о. мера міста Ігоря Терехова. Про це свідчать дані опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг”, передає УНН.
Діяльність Терехова “цілком схвалюють” 13% опитаних. При цьому 6% зовсім не схвалюють і ще 20% “швидше не схвалюють”.
Найбільшу прихильність мають мери Хмельницького, Чернігова, Вінниці, Маріуполя.
Опитування проводилося в 24 обласних центрах України, які не перебувають під контролем російських або проросійських сил, включаючи Маріуполь і Сєвєродонецьк на Донбасі. Опитування проведене на основі вибірки, яка включала 19196 респондентів.
Статистична похибка для кожного міста не перевищує ± 3,5%. Досяжність респондентів в середньому склала 65%.
Доповнення
17 грудня минулого року стало відомо про смерть Геннадія Кернеса. Востаннє його бачили на публіці в серпні.
Незабаром після звістки про смерть Кернеса з’явилася флешка нібито з його електронним підписом, завдяки якій Ігор Терехов тимчасово зайняв крісло мера. За однією з версій, підпис підроблений і зроблений вже після смерті Геннадія Кернеса.
Нового мера Харкова жителі міста будуть обирати в жовтні. Політологи прогнозують переможця виборів у другому турі, де ймовірно зустрінуться Михайло Добкін та Ігор Терехов.