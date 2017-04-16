Владу США проінформували про невдалий запуск ракети КНДР
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Владні структури та держслужбовців США сповістили про невдалий ракетний пуск КНДР, передає УНН з посиланням на Reuters.
Повідомляють, що глава Пентагону Джим Меттіс поінформував президента США Дональда Трампа. Відзначається, що Д.Трамп не прокоментував подію.
Віце-президент США Майк Пенс був сповіщений про невдалий ракетний пуск Північної Кореї, будучи на борту рейсу, що прямував до столиці Південної Кореї Сеул.
За словами представників Білого дому, віце-президент дізнався про запуск ракети через годину з моменту вильоту з штату Аляска.
Нагадаємо, Північна Корея спробувала провести в неділю чергове випробування ракети, але її пуск виявився невдалим.