Власти США проинформировали о неудачном запуске ракеты КНДР

Сообщается, что глава Пентагона Джим Маттис сообщил президента США Дональда Трампа. Отмечается, что Д.Трамп не прокомментировал произошедшее.

Вице-президент США Майк Пенс был уведомлен о неудачном ракетный пуск Северной Кореи, будучи на борту рейса, следовавшего в столицу Южной Кореи Сеул.

По словам представителей Белого дома, вице-президент узнал о запуске ракеты через час с момента вылета из штата Аляска.

Напомним, Северная Корея попыталась провести в воскресенье очередное испытание ракеты , но ее пуск оказался неудачным.