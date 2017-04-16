Власти США проинформировали о неудачном запуске ракеты КНДР
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. Властные структуры и госслужащих США сообщили о неудачном ракетный пуск КНДР, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Сообщается, что глава Пентагона Джим Маттис сообщил президента США Дональда Трампа. Отмечается, что Д.Трамп не прокомментировал произошедшее.
Вице-президент США Майк Пенс был уведомлен о неудачном ракетный пуск Северной Кореи, будучи на борту рейса, следовавшего в столицу Южной Кореи Сеул.
По словам представителей Белого дома, вице-президент узнал о запуске ракеты через час с момента вылета из штата Аляска.
Напомним, Северная Корея попыталась провести в воскресенье очередное испытание ракеты , но ее пуск оказался неудачным.