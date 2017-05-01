Біля Фукусіми другий день не можуть загасити лісову пожежу

На гасіння відправленні вісім вертольотів. Протягом 40 годин вони скидають воду на палаючі дерева і листя, але зупинити поширення вогню не виходить. Роботу пожежників ускладнює сильний вітер.

Пожежа вирує в зоні, яка досі залишається закритою після аварії на розташованій в декількох десятках кілометрів від неї аварійної АЕС "Фукусіма-1". Рівень радіації там як і раніше трохи вище норми, проте ні про яку загрозу, в зв'язку з цим не повідомляється. За даними влади, підвищення рівня радіації не зафіксовано.

За минулу добу вогнем випалено близько 20 га. Оскільки осередок займання знаходиться в важкодоступній зоні, постраждалих немає. Як припустили в поліції, пожежа могла початися через удар блискавки в один з схилів 448-метрової гори Дзюман, розташованої недалеко від Наміе.

Нагадаємо, під Києвом вздовж Дніпропетровського шосе у лісі виникла пожежа.