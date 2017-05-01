Возле Фукусимы второй день не могут потушить лесной пожар

На тушение отправлении восемь вертолетов. В течение 40 часов они сбрасывают воду на горящие деревья и листья, но остановить распространение огня не получается. Работу пожарных осложняет сильный ветер.

Пожар бушует в зоне, которая до сих пор остается закрытой после аварии на расположенной в нескольких десятках километров от нее аварийной АЭС "Фукусима-1". Уровень радиации там по-прежнему немного выше нормы, однако ни о какой угрозе, в связи с этим не сообщается. По данным властей, повышение уровня радиации не зафиксировано.

За минувшие сутки огнем выжжено около 20 га. Поскольку очаг возгорания находится в труднодоступной зоне, пострадавших нет. Как предположили в полиции, пожар мог начаться из-за удара молнии в один из склонов 448-метровой горы Дзюман, расположенной недалеко от Намиэ.

Напомним, под Киевом вдоль Днепропетровского шоссе в лесу возник пожар .