Влада Венесуели оголосила про затримання ще двох учасників замаху на Мадуро

КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Міністр зв’язку та інформації Венесуели Хорхе Родрігес в середу оголосив про затримання ще двох осіб, які брали участь в замаху на президента країни Ніколаса Мадуро 4 серпня. Про це він повідомив в ефірі державного телебачення, інформує УНН.