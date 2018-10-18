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Влада Венесуели оголосила про затримання ще двох учасників замаху на Мадуро

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Міністр зв’язку та інформації Венесуели Хорхе Родрігес в середу оголосив про затримання ще двох осіб, які брали участь в замаху на президента країни Ніколаса Мадуро 4 серпня. Про це він повідомив в ефірі державного телебачення, інформує УНН.

За його словами, Освальдо Габріель Кастільо Лунар і Рафаель Ернесто Діас Коельо були заарештовані. Останній є колишнім військовослужбовцям ВПС Венесуели, якого міністр назвав “зрадником”. “Він передавав конфіденційну і стратегічну інформацію Колумбії”, — заявив Родрігес.

Венесуельський міністр знову звинуватив уряд екс-президента Колумбії Хуана Мануеля Сантоса в організації замаху на Мадуро. “Ми не тільки жертви контрабанди продовольства і бензину, а й жертви спроби колумбійського уряду вбити президента Мадуро. Все було заплановано в уряді Хуана Мануеля Сантоса”, — підкреслив він.

Як повідомляв УНН, у Венесуелі підозрюваний у замаху на Мадуро наклав на себе руки.

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