Власти Венесуэлы объявили о задержании еще двух участников покушения на Мадуро

По его словам, Освальдо Габриэль Кастильо Лунар и Рафаэль Эрнесто Диас Куэльо были арестованы. Последний является бывшим военнослужащим ВВС Венесуэлы, которого министр назвал “предателем”. “Он передавал конфиденциальную и стратегическую информацию Колумбии”, — заявил Родригес.

Венесуэльский министр вновь обвинил правительство экс-президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса в организации покушения на Мадуро. “Мы не только жертвы контрабанды продовольствия и бензина, но и жертвы попытки колумбийского правительства убить президента Мадуро. Все было запланировано в правительстве Хуана Мануэля Сантоса”, — подчеркнул он.

Как сообщал УНН, в Венесуэле подозреваемый в покушении на Мадуро наложил на себя руки.