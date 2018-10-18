Власти Венесуэлы объявили о задержании еще двух участников покушения на Мадуро
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес в среду объявил о задержании еще двоих человек, которые участвовали в покушении на президента страны Николаса Мадуро 4 августа. Об этом он сообщил в эфире государственного телевидения, передает УНН.
По его словам, Освальдо Габриэль Кастильо Лунар и Рафаэль Эрнесто Диас Куэльо были арестованы. Последний является бывшим военнослужащим ВВС Венесуэлы, которого министр назвал “предателем”. “Он передавал конфиденциальную и стратегическую информацию Колумбии”, — заявил Родригес.
Венесуэльский министр вновь обвинил правительство экс-президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса в организации покушения на Мадуро. “Мы не только жертвы контрабанды продовольствия и бензина, но и жертвы попытки колумбийского правительства убить президента Мадуро. Все было запланировано в правительстве Хуана Мануэля Сантоса”, — подчеркнул он.
Как сообщал УНН, в Венесуэле подозреваемый в покушении на Мадуро наложил на себя руки.