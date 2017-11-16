Влада Туреччини оголосила про введення комендантської години

Зокрема, повідомляється, що комендантська година введена в 12 селищах повіту Сільван провінції Діярбакир в рамках проведення контртерористичної операції в регіоні.

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"Комендантська година вводиться з 16 листопада, 06:00 за місцевим часом, з метою забезпечення правопорядку і безпеки громадян. За наявними даними, в регіоні ховаються члени РПК (Робоча партія Курдистану - ред.). Про закінчення вимушеного режиму, буде оголошено пізніше", - повідомило джерело.