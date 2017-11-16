Власти Турции объявили о введении комендантского часа
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Власти Турецкой Республики объявили о введении комендантского часа на юго-востоке страны. Об этом сообщает агентство Dogan со ссылкой на источник в МВД, передает УНН.
В частности, сообщается, что комендантский час введен в 12 поселках уезда Сильван провинции Диярбакыр в рамках проведения контртеррористической операции в регионе.
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"Комендантский час вводится с 16 ноября, 06:00 по местному времени, с целью обеспечения правопорядка и безопасности граждан. По имеющимся данным, в регионе скрываются члены РПК (Рабочая партия Курдистана - ред.). Об окончании вынужденного режима и ограничений, будет объявлено позже", - сообщил источник.