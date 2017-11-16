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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 23172 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 73105 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 77707 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 95471 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 97515 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 73698 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 101353 просмотра

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11 марта, 06:59 • 101217 просмотра

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Актуальное
Власти Турции объявили о введении комендантского часа

Власти Турции объявили о введении комендантского часа

Киев  •  УНН

 • 12877 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Власти Турецкой Республики объявили о введении комендантского часа на юго-востоке страны. Об этом сообщает агентство Dogan со ссылкой на источник в МВД, передает УНН.

В частности, сообщается, что комендантский час введен в 12 поселках уезда Сильван провинции Диярбакыр в рамках проведения контртеррористической операции в регионе.

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"Комендантский час вводится с 16 ноября, 06:00 по местному времени, с целью обеспечения правопорядка и безопасности граждан. По имеющимся данным, в регионе скрываются члены РПК (Рабочая партия Курдистана - ред.). Об окончании вынужденного режима и ограничений, будет объявлено позже", - сообщил источник.

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