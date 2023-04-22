Влада Таїланду випустила попередження про екстремальну спеку для десятків провінцій
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Влада Таїланду в суботу попередила мешканців на великих ділянках країни, включаючи столицю Бангкок, не виходити на вулицю через сильну спеку. Про це пише Reuters, інформує УНН.
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За даними метеорологічного департаменту, в районі Бангна в Бангкоку температура досягла 42 градусів за Цельсієм, а індекс тепла, який включає відносну вологість і вимірює відчуття температури, досяг рекордних 54 градусів за Цельсієм.
Влада попередила мешканців, щоб вони уникали активного відпочинку та побоювалися теплового удару.
Департамент запобігання та пом'якшення наслідків стихійного лиха Таїланду заявив, що в суботу температура перевищить 40 градусів за Цельсієм як мінімум у 28 провінціях.
Нещодавня екстремальна спека побила рекорди споживання електроенергії: 6 квітня країна споживала понад 39 000 мегават, перевершивши попередній рекорд у 32 000 мегават у квітні минулого року, заявив офіційний представник уряду.
Додамо
Цього місяця у деяких частинах Азії спостерігається екстремальна спека, а в деяких країнах спостерігаються рекордні температури. У Бангладеш та деяких частинах Індії екстремальна спека призводить до різкого збільшення попиту на електроенергію, викликаючи відключення електроенергії та нестачу електроенергії для мільйонів людей.