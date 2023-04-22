Власти Таиланда выпустили предупреждение об экстремальной жаре для десятков провинций
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. Власти Таиланда в субботу предупредили жителей на больших участках страны, включая столицу Бангкок, не выходить на улицу из-за сильной жары. Об этом пишет Reuters, информирует УНН.
Детали
По данным метеорологического департамента, в районе Бангна в Бангкоке температура достигла 42 градусов по Цельсию, а индекс тепла, который включает относительную влажность и измеряет ощущение температуры, достиг рекордных 54 градусов по Цельсию.
Власти предупредили жителей, чтобы они избегали активного отдыха и опасались теплового удара.
Департамент предотвращения и смягчения последствий стихийного бедствия Таиланда заявил, что в субботу температура превысит 40 градусов по Цельсию как минимум в 28 провинциях.
Недавняя экстремальная жара побила рекорды потребления электроэнергии: 6 апреля страна потребляла более 39 000 мегаватт, превзойдя предыдущий рекорд в 32 000 мегаватт в апреле прошлого года, заявил официальный представитель правительства.
Добавим
В этом месяце в некоторых частях Азии наблюдается экстремальная жара, а в некоторых странах наблюдаются рекордные температуры. В Бангладеш и некоторых частях Индии экстремальная жара приводит к резкому увеличению спроса на электроэнергию, вызывая отключения электроэнергии и нехватку электроэнергии для миллионов людей.