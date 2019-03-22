Влада США відмовилась оприлюднити переговори Путіна та Трампа
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Резиденція президента США Дональда Трампа - Білий дім - відмовився надавати дані про переговори президента з російським лідером Володимиром Путіним. Про це повідомляє УНН із посиланням на The Hill.
Влада США відмовила на прохання демократичної партії країни розкрити документи і записи, пов’язані з телефонним або письмовим спілкуванням російського та американського президентів, а також із підготовкою їх зустрічей. Адвокат Білого дому Пет Чиполлоне заявив, що дипломатичні повідомлення глави держави — це конфіденційна інформація. Її розкриття може негативно позначитись на зовнішньополітичних зв’язках Трампа і майбутніх президентів США.
“Президент повинен мати можливість вести переговори з іноземними лідерами, не побоюючись того, що ці повідомлення будуть розкриті і використані в політичних цілях. І в цьому ж повинні бути впевнені іноземні лідери”, — написав адвокат.
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Як повідомляв УНН, після зустрічі Трампа і Путіна в Гельсінкі в липні минулого року члени Демократичної партії США зажадали, щоб перекладач, який був присутній на переговорах американського і російського президентів, дав свідчення в Конгресі США і розкрив подробиці бесіди двох лідерів. Згодом від демократів надходили вимоги допитати і тих перекладачів, які були присутні на інших зустрічах двох лідерів, які проходили в форматі тет-а-тет. Критики глави Білого дому стверджують, що він приховує від членів американської адміністрації подробиці своїх зустрічей з Путіним.