Влада США веде таємний облік журналістів і активістів, які симпатизують мігрантам - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Влада США створила секретну базу даних, в яку вносять американських журналістів, адвокатів і правозахисників, які займаються караванами мігрантів на кордоні Мексики зі Сполученими Штатами. Фігурантів списку піддають тривалим допитам і обмежують у праві пересування через кордон, повідомила в середу телекомпанія NBC за результатами власного журналістського розслідування, передає УНН.
Як стверджує телекомпанія, їй вдалося отримати докази існування згаданої вище бази даних. До неї надходить вся нова інформація про журналістів, адвокатів і правозахисників, які висвітлюють або допомагають тисячам мігрантів, що намагаються потрапити на територію США. Персональні файли забезпечені позначками, які при звірянні паспортів сигналізують американським прикордонникам про необхідність допитати або затримати фігуранта списку. Так, двом фотожурналістам і одному юристу взагалі заборонений в’їзд до Мексики для виконання професійних обов’язків.
За даними телекомпанії, одна фотожурналістка повідомила, що її тричі брали під перевірку на кордоні без жодних на те підстав і задавали питання, кого вона бачила і знімала в таборах для мігрантів в Мексиці. Колега американки скаржиться на те, що мексиканська влада затримала її на 13 годин, а потім відмовила у в’їзді в країну і відправила назад в США. NBC в якості інших доказів пред’явило копії і скріншоти бланків та документів міністерства внутрішньої безпеки США.
Як повідомляв УНН, у січні декількох нелегальних мігрантів звільнили з гольф-клубу Трампа.