Власти США ведут тайный учет журналистов и активистов, симпатизирующих мигрантам - СМИ

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КИЕВ. 7 марта. УНН. Власти США создали секретную базу данных, в которую вносят американских журналистов, адвокатов и правозащитников, занимающихся караванами мигрантов на границе Мексики с Соединенными Штатами. Фигурантов списка подвергают длительным допросам и ограничивают в праве передвижения через границу, сообщила в среду телекомпания NBC по результатам собственного журналистского расследования, передает УНН.

Как утверждает телекомпания, ей удалось получить доказательства существования упомянутой выше базы данных. В нее поступает вся новая информация о журналистах, адвокатах и правозащитниках, освещающих или помогающих тысячам мигрантов, пытающихся попасть на территорию США. Персональные файлы снабжены пометками, которые при сличении паспортов сигнализируют американским пограничникам о необходимости допросить или задержать фигуранта списка. Так, двум фотожурналистам и одному юристу вообще запрещен въезд в Мексику для выполнения профессиональных обязанностей.

По данным телекомпании, одна фотожурналистка сообщила, что ее трижды подвергали проверке на границе безо всяких на то оснований и задавали вопросы, кого она видела и снимала в лагерях для мигрантов в Мексике. Коллега американки жалуется на то, что мексиканские власти задержали ее на 13 часов, а потом отказали во въезде в страну и отправили обратно в США. NBC в качестве других доказательств предъявило копии и скриншоты бланков и документов министерства внутренней безопасности США.

Как сообщал УНН, в январе нескольких нелегальных мигрантов уволили из гольф-клуба Трампа.

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