Влада США ускладнила візові правила для вагітних
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Держдепартамент США офіційно ускладнив правила видачі туристичних віз для вагітних жінок. Про це повідомляє УНН із посиланням на Держдеп.
Нові правила діятимуть уже від сьогодні, 24 січня. Їхня мета — перешкодити тому, щоб громадянки іноземних держав приїжджали до США виключно з метою народити дитину на території цієї країни. За американською конституцією, практично будь-яка дитина, народжена в США, автоматично отримує громадянство Сполучених Штатів: на відміну від більшості країн світу, в Америці діє так званий “принцип ґрунту” при визначенні громадянства дитини.
За новими правилами, співробітники американських консульств, які відповідають за видачу віз, повинні відмовляти у візах вагітним жінкам, щодо яких у них з’явиться підозра, що вони збираються приїхати до США, щоб народити дитину там. Жінка повинна буде переконати співробітників у тому, що мета її поїздки є іншою.
Як зазначає Politico, за друге півріччя 2016-го і перше півріччя 2017 року в США народилися, за офіційними даними, близько 33 тисяч дітей, батьки яких в’їхали за туристичними візами. Крім того, туристичні візи видаються, як правило, на великий проміжок часу, і жінки можуть отримати їх задовго до настання пізніх термінів вагітності. Тому вжиті заходи навряд чи сильно вплинуть на кількість нових громадян США, що народилися у матерів-іноземок.
Президент США Дональд Трамп раніше заявляв про можливість видати указ, який скасовує автоматичне отримання громадянства усіма народженими в США. Багато юристів критикували ці наміри як неконституційні. Держдепартамент пішов іншим шляхом.