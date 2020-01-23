Власти США усложнили визовые правила для беременных
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Госдепартамент США официально ужесточил правила выдачи туристических виз для беременных женщин. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Госдеп.
Новые правила будут действовать уже с сегодняшнего дня, 24 января. Их цель — воспрепятствовать тому, чтобы гражданки иностранных государств приезжали в США исключительно с целью родить ребенка на территории этой страны. По американской конституции, практически любой ребенок, рожденный в США, автоматически получает гражданство США: в отличие от большинства стран мира, в Америке действует так называемый “принцип почвы” при определении гражданства ребенка.
По новым правилам, сотрудники американских консульств, которые отвечают за выдачу виз, должны отказывать в визах беременным женщинам, касательно которых у них появится подозрение, что они собираются приехать в США, чтобы родить ребенка там. Женщина должна будет убедить сотрудников в том, что цель ее поездки иная.
Как отмечает Politico, за второе полугодие 2016-го и первое полугодие 2017 года в США родились, по официальным данным, около 33 тысяч детей, родители которых въехали по туристическим визам. Кроме того, туристические визы выдаются, как правило, на большой промежуток времени, и женщины могут получить их задолго до наступления поздних сроков беременности. Поэтому принятые меры вряд ли сильно повлияют на количество новых граждан США, родившихся у матерей-иностранок.
Президент США Дональд Трамп ранее заявлял о возможности издать указ, отменяющий автоматическое получение гражданства всеми рожденными в США. Многие юристы критиковали эти намерения как неконституционные. Госдепартамент пошел другим путем.