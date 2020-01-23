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Власти США усложнили визовые правила для беременных

Киев • УНН

 • 19315 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Госдепартамент США официально ужесточил правила выдачи туристических виз для беременных женщин. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Госдеп.

Власти США усложнили визовые правила для беременных

Новые правила будут действовать уже с сегодняшнего дня, 24 января. Их цель — воспрепятствовать тому, чтобы гражданки иностранных государств приезжали в США исключительно с целью родить ребенка на территории этой страны. По американской конституции, практически любой ребенок, рожденный в США, автоматически получает гражданство США: в отличие от большинства стран мира, в Америке действует так называемый “принцип почвы” при определении гражданства ребенка.

По новым правилам, сотрудники американских консульств, которые отвечают за выдачу виз, должны отказывать в визах беременным женщинам, касательно которых у них появится подозрение, что они собираются приехать в США, чтобы родить ребенка там. Женщина должна будет убедить сотрудников в том, что цель ее поездки иная.

Как отмечает Politico, за второе полугодие 2016-го и первое полугодие 2017 года в США родились, по официальным данным, около 33 тысяч детей, родители которых въехали по туристическим визам. Кроме того, туристические визы выдаются, как правило, на большой промежуток времени, и женщины могут получить их задолго до наступления поздних сроков беременности. Поэтому принятые меры вряд ли сильно повлияют на количество новых граждан США, родившихся у матерей-иностранок.

Президент США Дональд Трамп ранее заявлял о возможности издать указ, отменяющий автоматическое получение гражданства всеми рожденными в США. Многие юристы критиковали эти намерения как неконституционные. Госдепартамент пошел другим путем.

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