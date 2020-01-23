У США планують обмежити в'їзд в країну вагітним жінкам
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Отримати візу в США вагітним жінкам стане складніше, так як адміністрація президента Дональда Трампа вводить низка вимог, щоб обмежити “пологовий туризм”, коли жінки приїжджають народжувати в Штати, щоб їх дитина отримала американське громадянство. Про це повідомляє УНН з посиланням на Associated Press.
"Адміністрація Трампа вводить в четвер нові візові обмеження, націлені на обмеження "пологового туризму", коли жінки їдуть в США, щоб народити, так як у їхніх дітей з'явиться бажаний американський паспорт", - пишуть у виданні.
У поширених Держдепартаментом документах уточнюється, що тепер при отриманні запитів на видачу віз від вагітних жінок, співробітники дипмісії будуть оцінювати їх наміри.
"Заявники повинні будуть довести, що вони приїжджають за медичною допомогою, і у них є гроші, щоб заплатити за це. Правда, виникає питання про те, як прикордонники визначатимуть, чи вагітна жінка, і чи може жінка отримати відмову на основі підозри в вагітності", - пишуть в АР.
При цьому, у виданні відзначають, що співробітники консульства не мають права запитувати під час візової співбесіди, чи вагітна жінка чи має намір стати такою. Але вони повинні будуть визначити, чи буде заявник на візу приїжджати в США, перш за все, для пологів.
Нагадаємо, Трамп уже не перший рік працює над ідеєю припинити надання громадянства по праву народження.