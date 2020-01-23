В США планируют ограничить въезд в страну беременным женщинам

“Администрация Трампа вводит в четверг новые визовые ограничения, нацеленные на ограничение „родового туризма“, когда женщины едут в США, чтобы родить, так как у их детей появится желанный американский паспорт”, — пишут в издании.

В распространенных Госдепартаментом документах уточняется, что теперь при получении запросов на выдачу виз от беременных женщин, сотрудники дипмиссии будут оценивать их намерения.

“Заявители должны будут доказать, что они приезжают за медицинской помощью, и у них есть деньги, чтобы заплатить за это. Правда, возникает вопрос о том, как пограничники будут определять, беременна ли женщина, и может ли женщина получить отказ на основе подозрения в беременности”, — пишут в АР.

При этом, в издании отмечают, что сотрудники консульства не имеют права спрашивать во время визового собеседования, беременна ли женщина или намерена стать таковой. Но они должны будут определить, будет ли заявитель на визу приезжать в США, прежде всего, для родов.

Напомним, Трамп уже не первый год работает над идеей прекратить предоставление гражданства по праву рождения.