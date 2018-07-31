Влада США призначила присяжних у справі екс-глави виборчого штабу Трампа
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. Федеральний суд в місті Александрія (штат Вірджинія) призначив у вівторок 12 присяжних у справі екс-глави виборчого штабу Трампа Пола Манафорта. Як зазначається в матеріалах справи, присяжними стали шість чоловіків і шість жінок, а також були обрані запасні члени журі присяжних — 3 жінки та 1 чоловік. Про це повідомляє УНН з посиланням на The New York Times.
Таким чином, завершився етап попередніх слухань, і почався сам судовий процес.
69-річний Манафорт виступає в якості відповідача по двом судовим справам — в Александрії (штат Вірджинія) і в окрузі Колумбія. У Вірджинії його звинувачують в приховуванні іноземних банківських рахунків, махінаціях зі своїми прибутковими податками, у відмиванні грошей та ухилянні від сплати податків, в тому числі під час роботи в Україні.
У столиці екс-помічника Трампа звинувачують в “змові проти США”, “відмиванні” понад 30 млн доларів, дачі неправдивих свідчень, недотриманні законів про розкриття інформації про лобіювання інтересів України і роботи в якості незареєстрованого іноземного агента. Своєї провини Манафорт не визнає. Його адвокати раніше заявили, що не хочуть об’єднувати ці дві справи, хоча пункти обвинувальних висновків багато в чому дублюють один одного.
Манафорт увійшов до складу виборчого штабу Трампа в березні 2016 року, очолив його в червні, але вже 19 серпня був звільнений після того, як Київ звинуватив його в незаконному отриманні великих грошових сум з 2007 по 2012 рік.
Як повідомляв УНН, сторона обвинувачення у справі американського політтехнолога Пола Манафорта надала суду кілька сотень сторінок зібраних проти нього доказів.