Власти США назначила присяжных по делу экс-главы избирательного штаба Трампа

Таким образом, завершился этап предварительных слушаний, и начался сам судебный процесс.

69-летний Манафорт выступает в качестве ответчика по двум судебным разбирательствам — в Александрии (штат Вирджиния) и в округе Колумбия. В Вирджинии его обвиняют в сокрытии иностранных банковских счетов, махинациях со своими подоходными налогами, в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, в том числе во время работы в Украине.

В столице экс-помощника Трампа обвиняют в “сговоре против США”, “отмывании” более 30 млн долларов, даче ложных показаний, несоблюдении законов о раскрытии информации о лоббировании интересов Украины и работы в качестве незарегистрированного иностранного агента. Своей вины Манафорт не признает. Его адвокаты ранее заявили, что не хотят объединять эти два дела, хотя пункты обвинительных заключений во многом дублируют друг друга.

Манафорт вошел в состав избирательного штаба Трампа в марте 2016 года, возглавил его в июне, но уже 19 августа был уволен после того, как Киев обвинил его в незаконном получении крупных денежных сумм с 2007 по 2012 год.

Как сообщал УНН, сторона обвинения по делу американского политтехнолога Пола Манафорта предоставила суду несколько сотен страниц собранных против него доказательств.