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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Влада США планує ввести нові санкції проти Ірану

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 лютого. УНН. Американське керівництво готується ввести відносно Ірану нові санкції, передає УНН з посиланням на Reuters.

Влада США планує ввести нові санкції проти Ірану

За їх словами, це може статися до 5 лютого. Очікується, що під їх дію потраплять вісім організацій, які звинувачуються в підтримці тероризму, а також 17, на які діє указ про поширення зброї масового знищення.

Відзначається, що угода з Іраном про мирний характер ядерної програми Тегерана дані санкції не повинні торкнутися.

Як повідомляв УНН, Іран провів випробування балістичної ракети, порушивши резолюцію ООН.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підписав низку указів, які передбачають посилення імміграційної політики. Згідно з текстом одного з них, обмежений на 90 днів в’їзд до США осіб з переліку країн з переважно мусульманським населенням. У цей список, за даними американських ЗМІ, включені Ірак, Іран, Ємен, Лівія, Сирія, Сомалі і Судан.

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