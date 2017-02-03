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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Калибр (семейство ракет)

Власти США планируют ввести новые санкции против Ирана

Киев • УНН

 • 7979 просмотра

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Американское руководство готовится ввести в отношении Ирана новые санкции, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Власти США планируют ввести новые санкции против Ирана

По их словам, это может произойти до 5 февраля. Ожидается, что под их действие попадут восемь организаций, которые обвиняются в поддержке терроризма, а также 17, на которые действует указ о распространении оружия массового уничтожения.

Отмечается, что соглашение с Ираном о мирном характере ядерной программы Тегерана данные санкции не должны коснуться.

Как сообщал УНН, Иран провел испытания баллистической ракеты , нарушив резолюцию ООН.

Напомним, президент США Дональд Трамп подписал ряд указов, предусматривающих усиление иммиграционной политики. Согласно тексту одного из них, ограничен на 90 дней въезд в США лиц из перечня стран с преимущественно мусульманским населением. В этот список, по данным американских СМИ, включены Ирак, Иран, Йемен, Ливия, Сирия, Сомали и Судан.

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