Власти США планируют ввести новые санкции против Ирана
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Американское руководство готовится ввести в отношении Ирана новые санкции, передает УНН со ссылкой на Reuters.
По их словам, это может произойти до 5 февраля. Ожидается, что под их действие попадут восемь организаций, которые обвиняются в поддержке терроризма, а также 17, на которые действует указ о распространении оружия массового уничтожения.
Отмечается, что соглашение с Ираном о мирном характере ядерной программы Тегерана данные санкции не должны коснуться.
Как сообщал УНН, Иран провел испытания баллистической ракеты , нарушив резолюцию ООН.
Напомним, президент США Дональд Трамп подписал ряд указов, предусматривающих усиление иммиграционной политики. Согласно тексту одного из них, ограничен на 90 дней въезд в США лиц из перечня стран с преимущественно мусульманским населением. В этот список, по данным американских СМИ, включены Ирак, Иран, Йемен, Ливия, Сирия, Сомали и Судан.