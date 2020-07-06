Влада РФ повинна забезпечити доступ до освіти українською мовою в Криму - ООН

"Влада Російської Федерації повинна забезпечити доступність освіти українською мовою, що як і раніше викликає занепокоєння. До низки інших рекомендованих заходів відносяться припинення призову громадян України, які проживають в Криму, в збройні сили Російської Федерації і відновлення майнових прав всіх колишніх власників, позбавлених прав власності в результаті "націоналізації" і конфіскації, здійсненої в Криму. Важливо також припинити переміщення осіб, які знаходяться під охороною, в тому числі затриманих, за межі окупованої території і забезпечити можливість повернення до Криму всіх, хто знаходиться під охороною, осіб, раніше переданих Російській Федерації", - зазначив у доповіді генсек ООН Антоніу Гутерреш.

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Нагадаємо, генсек ООН опублікував другу доповідь про ситуацію з правами людини в окупованому Криму.