Влада Праги хоче, щоб українські біженці оселилися у будівлях російського посольства
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Влада Праги хоче аби росія надала свої будівлі в місті для біженців з України. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сt24.
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Близько тридцяти будівель навколо російського посольства в Празі охороняються камерами, але за деякими висновками, будівлі порожні, в тому числі і школа на кілька сотень учнів.
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“Я написав листа російському послу і закликав зробити школу доступною для українських дітей”, – описав мер Праги Ондржей Коларж.
“Будівля школи є власністю російської федерації. Використання майна не входить до компетенції мера району Праги», – відповіли у посольстві.
Російське посольство могло б відкрити доступ до будівель, особливо до школи, якою посольство не користується після висилки деяких дипломатів. Тепер будівлю можна було б використовувати для навчання українських дітей.
За словами мерії шостого округу, Чехія також має зайнятися питанням інших невикористовуваних будівель. Наприклад, в офісі збуту рф залишилося лише кілька співробітників. У власності росії також є будівля, яку вона називає православним храмом. На території є кілька гаражів та холів.
“Будівля служить православним храмом, який також був освячений, але затверджений як автосервіс”, – пояснює мер Коларж. Празька мерія вже офіційно звернулася до МЗС з проханням провести переговори з посольством росії щодо звільнення частини парку Стромовка.
Посольство Росії поки не відповіло на лист мера Праги шостого округу щодо нерухомості. Міський район має намір домовитися про ситуацію з Міністерством закордонних справ.
Чеське телебачення раніше повідомляло, що росії також належить невикористовуваний комплекс у Євані під Прагою. Місцева вілла безпосередньо підпорядковується офісу президента путіна.