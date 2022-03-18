Власти Праги хотят, чтобы украинские беженцы поселились в зданиях российского посольства

Детали

Около тридцати зданий вокруг российского посольства в Праге охраняются камерами, но за некоторыми данными, здания пустуют, в том числе и школа на несколько сот учеников.

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“Я написал письмо российскому послу и призвал сделать школу доступной для украинских детей”, - написал мэр Праги Ондржей Коларж.

"Здание школы является собственностью Российской Федерации. Использование имущества не входит в компетенцию мэра района Праги", - ответили в посольстве.

Российское посольство могло открыть доступ к зданиям, особенно к школе, которая посольством не пользуется после высылки некоторых дипломатов. Теперь здание можно было бы использовать для обучения украинских детей.

По словам мэрии шестого округа, Чехия также должна заняться вопросом других неиспользуемых зданий. Например, в офисе сбыта рф осталось лишь несколько сотрудников. В собственности россии также есть здание, которое она называет православным храмом. На территории есть несколько гаражей и холлов.

“Здание служит православным храмом, который также был освящен, но утвержден как автосервис”, - объясняет мэр Коларж.

Пражская мэрия уже официально обратилась в МИД с просьбой провести переговоры с посольством россии об освобождении части парка Стромовка.

Посольство россии пока не ответило на письмо мэра Праги шестого округа о недвижимости. Городской район намерен договориться о ситуации с Министерством иностранных дел.

Чешское телевидение ранее сообщало, что россии также принадлежит неиспользуемый комплекс в Еване под Прагой. Местная вилла напрямую подчиняется офису президента путина.