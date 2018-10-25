Влада поки не зацікавлена в детінізації лотерейного ринку - Ложенко
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Декларації про детінізацію лотерейного ринку не повинні бути порожніми словами - є конкретні кроки в цьому напрямку, які влада поки робити не має наміру. Про це в ефірі телеканалу Espresso TV заявив президент оператора державних лотерей "М.С.Л." Георгій Ложенко, коментуючи ситуацію на ринку, передає УНН.
Головний принцип роботи лотерей в усьому світі - це прозорість руху грошей від гравця до держави. В Україні такої системи немає, повідомив він.
"Рух коштів має бути прозорим. Потрібно вимірювати, скільки грошей отримано від гравців, скільки отримав оператор після виплати виграшів і скільки він заплатив податків. Така система працює в усьому світі", - пояснив Ложенка.
Він упевнений, що чесні правила гри на лотерейному ринку повинні ініціюватися державою, якщо цього немає - то і людям це не потрібно.
"Якщо цим не переймається уряд, якщо він не прагне до того, щоб лотерейний ринок був прозорий, фактично, а не декларативно, то і публіці це теж не потрібно", - сказав Ложенка.