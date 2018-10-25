Влада поки не зацікавлена в детінізації лотерейного ринку - Ложенко

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Декларації про детінізацію лотерейного ринку не повинні бути порожніми словами - є конкретні кроки в цьому напрямку, які влада поки робити не має наміру. Про це в ефірі телеканалу Espresso TV заявив президент оператора державних лотерей "М.С.Л." Георгій Ложенко, коментуючи ситуацію на ринку, передає УНН.