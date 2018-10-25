Власть пока не заинтересована в детенизации лотерейного рынка – Ложенко

Главный принцип работы лотерей во всем мире – это прозрачность движения денег от игрока к государству. В Украине такой системы нет, сообщил он.

"Движение средств должно быть прозрачным. Нужно измерять, сколько денег получено от игроков, сколько получил оператор после выплаты выигрышей и сколько он заплатил налогов. Такая система работает во всем мире", - пояснил Ложенко.

Он уверен, что честные правила игры на лотерейном рынке должны инициироваться государством, если этого нет – то и людям это не нужно.

"Если этим не озабочено правительство, если оно не стремится к тому, чтобы лотерейный рынок был прозрачен, по факту, а не декларативно, то и публике это тоже не нужно", - сказал Ложенко.