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Влада Павлограду заявила, що хімічна небезпека в місті відсутня

Київ • УНН

 • 443187 перегляди

КИЇВ. 1 травня. УНН. У місті Павлоград, що на Дніпропетровщині, хімічна небезпека відсутня, про це повідомив виконком міста на своїй сторінці у Telegram, передає УНН.

Цитата

"Хімічна небезпека в місті відсутня. Не піддавайтесь паніці. Не розповсюджуйте фейки. Не ігноруйте подальші сигнали повітряної тривоги", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Мер Павлограду Анатолій Вершина підтвердив інформацію про вибухи у місті під час повітряної тривоги.

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