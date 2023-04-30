Влада Павлограду заявила, що хімічна небезпека в місті відсутня
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. У місті Павлоград, що на Дніпропетровщині, хімічна небезпека відсутня, про це повідомив виконком міста на своїй сторінці у Telegram, передає УНН.
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"Хімічна небезпека в місті відсутня. Не піддавайтесь паніці. Не розповсюджуйте фейки. Не ігноруйте подальші сигнали повітряної тривоги", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
Мер Павлограду Анатолій Вершина підтвердив інформацію про вибухи у місті під час повітряної тривоги.