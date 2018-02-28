Влада Нігерії заявила про звільнення з полону бойовиків-ісламістів понад тисячі людей

Під час спільної визвольної операції нігерійські та камерунські солдати звільнили заручників з кількох населених пунктів уздовж кордону між двома країнами, повідомили у нігерійській армії, інформує агенція dpa. Також повідомляється, що під час операції було вбито 35 бойовиків і захоплена велика кількість зброї.

Угрупування “Боко Харам” стало відомим у світі в 2014 році, коли ісламісти викрали у штаті Борно на північному сході Нігерії 276 переважно школярок переважно християнського віросповідання. Деяким з дівчаток вдалося втекти, ще 82 учениці були звільнені в травні 2017 року. Взамін нігерійська влада випустила на волю десятки ув’язнених бойовиків.

Нагадаємо, влада Нігерії у неділю підтвердила зникнення 110 школярок після нападу бойовиків радикального угрупування “Боко харам” на село Дапчі (штат Йобе) на північному сході Нігерії. Дівчата й досі залишаються в полоні.