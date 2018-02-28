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Влада Нігерії заявила про звільнення з полону бойовиків-ісламістів понад тисячі людей

Влада Нігерії заявила про звільнення з полону бойовиків-ісламістів понад тисячі людей

Київ • УНН

 • 10297 перегляди

КИЇВ. 28 лютого. УНН. Армія Нігерії 27 лютого заявила про звільнення із полону терористичного ісламістського угруповання “Боко Харам” понад тисячі людей. Незалежного підтвердження цієї інформації поки немає, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

Під час спільної визвольної операції нігерійські та камерунські солдати звільнили заручників з кількох населених пунктів уздовж кордону між двома країнами, повідомили у нігерійській армії, інформує агенція dpa. Також повідомляється, що під час операції було вбито 35 бойовиків і захоплена велика кількість зброї.

Угрупування “Боко Харам” стало відомим у світі в 2014 році, коли ісламісти викрали у штаті Борно на північному сході Нігерії 276 переважно школярок переважно християнського віросповідання. Деяким з дівчаток вдалося втекти, ще 82 учениці були звільнені в травні 2017 року. Взамін нігерійська влада випустила на волю десятки ув’язнених бойовиків.

Нагадаємо, влада Нігерії у неділю підтвердила зникнення 110 школярок після нападу бойовиків радикального угрупування “Боко харам” на село Дапчі (штат Йобе) на північному сході Нігерії. Дівчата й досі залишаються в полоні.

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