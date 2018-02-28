Власти Нигерии заявила об освобождении от плена боевиков-исламистов более тысячи человек
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Армия Нигерии 27 февраля заявила об освобождении из плена террористической исламистской группировки “Боко Харам” более тысячи человек. Независимого подтверждения этой информации пока нет, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Во время совместной освободительной операции нигерийские и камерунские солдаты освободили заложников из нескольких населенных пунктов вдоль границы между двумя странами, сообщили в нигерийской армии, информирует агентство dpa. Также сообщается, что во время операции были убиты 35 боевиков и захвачено большое количество оружия.
Группировка “Боко Харам” стало известным в мире в 2014 году, когда исламисты похитили в штате Борно на северо-востоке Нигерии 276 преимущественно школьниц преимущественно христианского вероисповедания. Некоторым из девочек удалось сбежать, еще 82 ученицы были освобождены в мае 2017 года. Взамен нигерийские власти выпустили на свободу десятки заключенных боевиков.
Напомним, власти Нигерии в воскресенье подтвердила исчезновение 110 школьниц после нападения боевиков радикальной группировки “Боко харам” на деревню Дапчи (штат Йобе) на северо-востоке Нигерии. Девушки до сих пор остаются в плену.