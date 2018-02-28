Власти Нигерии заявила об освобождении от плена боевиков-исламистов более тысячи человек

Во время совместной освободительной операции нигерийские и камерунские солдаты освободили заложников из нескольких населенных пунктов вдоль границы между двумя странами, сообщили в нигерийской армии, информирует агентство dpa. Также сообщается, что во время операции были убиты 35 боевиков и захвачено большое количество оружия.

Группировка “Боко Харам” стало известным в мире в 2014 году, когда исламисты похитили в штате Борно на северо-востоке Нигерии 276 преимущественно школьниц преимущественно христианского вероисповедания. Некоторым из девочек удалось сбежать, еще 82 ученицы были освобождены в мае 2017 года. Взамен нигерийские власти выпустили на свободу десятки заключенных боевиков.

Напомним, власти Нигерии в воскресенье подтвердила исчезновение 110 школьниц после нападения боевиков радикальной группировки “Боко харам” на деревню Дапчи (штат Йобе) на северо-востоке Нигерии. Девушки до сих пор остаются в плену.