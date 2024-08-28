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Влада має відмовитись від проштовхування своїх на посаду очільника Фонду гарантування вкладів - Южаніна

Київ • УНН

 • 107149 перегляди

Нардеп Южаніна закликає призначати професіоналів з бездоганною репутацією на керівні посади у держструктурах. Вона критикує практику "кругової поруки" влади при призначеннях, зокрема у ФГВФО.

Україна стикатиметься з великими проблемами, поки влада не відійде від практики кругової поруки, в тому числі й у призначеннях очільників державних структур, таких як Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Керівниками мають бути професіонали із бездоганною репутацією. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловила член комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна.

Контекст

У вересні в Україні розпочне роботу місія МВФ у контексті підготовки до пʼятого перегляду програми розширеного фінансування. Експертні обговорення фокусуватимуться на стані виконання Україною умов Меморандуму про економічну та фінансову політику. Одним із пунктів документа є розробка процедури та проведення навесні 2025 року конкурсу на посаду очільника ФГВФО.

Насправді, на таких посадах, не тільки у ФГВФО, а й в багатьох державних структурах, мають працювати професійні, чесні люди і в яких репутація лише позитивна

- зазначила Южаніна.

Нардеп додала, що наразі в Україні склалася така ситуація, що влада прикриває своїх людей і намагається їх проштовхувати на посади, замість того, аби обирати професіоналів. Тому Южаніна вважає, що нові правила конкурсу на посаду директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів навряд змінять такий підхід.

Я навіть не бачу зиску в нових правилах конкурсу, бо все одно переможе та людина, яку вони (влада – ред.) уже номінували туди і вирішили, що вона буде там. Це проблема нашого суспільства. Коли ми відійдемо від цієї практики, не буде оцієї практики кругової підтримки "всі свої, один одного покривають", до тих пір ми будемо стикатися з величезними проблемами в Україні

- зазначила нардеп.

Вона також додала, що їй не відомо чи хтось із членів податкового комітету Ради опрацьовував зміни до законодавства щодо розробки процедури проведення конкурсу на посаду очільника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, як того вимагає МВФ.

Нагадаємо

Після звільнення Світлани Рекрут з посади директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів обовʼязки очільника виконує її заступниця Ольга Білай. За даними ЗМІ, попри вимоги МВФ, Адміністративна рада Фонду планує призначити нового керівника в закритому режимі. Наразі розглядають дві основні кандидатури – Білай і очільник Управління роботи з проблемними активами Нацбанку Павло Поляруш, якого журналісти називають головним претендентом на цей пост. 

За даними ЗМІ, Поляруш неодноразово виїжджав за кордон після початку широкомасштабного вторгнення рф в Україну. Зокрема, журналісти повідомили, що у листопаді 2022 року він отримав дозвіл на виїзд за межі країни від одіозного ексзаступника міністра оборони, який наразі є підозрюваним у корупційних злочинах. Дозвіл нібито був виданий Полярушу на виїзд за кордон на елітному автомобілі Lexus за гуманітарною допомогою. Водночас, на яких підставах Поляруш їздив за кордон з лютого по листопад 2022 року, поки не відомо.

Член комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури Микола Величкович вважає, що правоохоронці повинні розібратися з виїздами Поляруша за кордон. А член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони Геннадій Касай не виключає, що у Поляруша можуть виникнути через це проблеми під час проходження спецперевірки як кандидата на посаду директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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