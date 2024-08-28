Власть должна отказаться от проталкивания своих на должность главы Фонда гарантирования вкладов - Южанина

Украина будет сталкиваться с большими проблемами, пока власть не отойдет от практики круговой поруки, в том числе и в назначениях руководителей государственных структур, таких как Фонд гарантирования вкладов физических лиц. Руководителями должны быть профессионалы с безупречной репутацией. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказала член комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

Контекст

В сентябре в Украине начнет работу миссия МВФ в контексте подготовки к пятому пересмотру программы расширенного финансирования. Экспертные обсуждения будут фокусироваться на состоянии выполнения Украиной условий Меморандума об экономической и финансовой политике. Одним из пунктов документа является разработка процедуры и проведение весной 2025 года конкурса на должность главы ФГВФЛ.

На самом деле, на таких должностях, не только в ФГВФЛ, но и во многих государственных структурах, должны работать профессиональные, честные люди и у которых репутация только положительная - отметила Южанина.

Нардеп добавила, что сейчас в Украине сложилась такая ситуация, что власть прикрывает своих людей и пытается их проталкивать на должности, вместо того, чтобы выбирать профессионалов. Поэтому Южанина считает, что новые правила конкурса на должность директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов вряд ли изменят такой подход.

Я даже не вижу выгоды в новых правилах конкурса, потому что все равно победит тот человек, которого они (власть - ред.) уже номинировали туда и решили, что он будет там. Это проблема нашего общества. Когда мы отойдем от этой практики, не будет этой практики круговой поддержки "все свои, друг друга покрывают", до тех пор мы будем сталкиваться с огромными проблемами в Украине - отметила нардеп.

Она также добавила, что ей не известно, прорабатывал ли кто-то из членов налогового комитета Рады изменения в законодательство по разработке процедуры проведения конкурса на должность главы Фонда гарантирования вкладов физических лиц, как того требует МВФ.

Напомним

После увольнения Светланы Рекрут с должности директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов обязанности главы исполняет ее заместитель Ольга Билай. По данным СМИ, несмотря на требования МВФ, Административный совет Фонда планирует назначить нового руководителя в закрытом режиме. Сейчас рассматривают две основные кандидатуры - Билай и глава Управления по работе с проблемными активами Нацбанка Павел Поляруш, которого журналисты называют главным претендентом на этот пост.

По данным СМИ, Поляруш неоднократно выезжал за границу после начала широкомасштабного вторжения рф в Украину. В частности, журналисты сообщили, что в ноябре 2022 года он получил разрешение на выезд за пределы страны от одиозного экс-заместителя министра обороны, который сейчас является подозреваемым в коррупционных преступлениях. Разрешение якобы было выдано Полярушу на выезд за границу на элитном автомобиле Lexus за гуманитарной помощью. В то же время, на каких основаниях Поляруш ездил за границу с февраля по ноябрь 2022 года, пока не известно.

Член комитета Верховной Рады Украины по вопросам транспорта и инфраструктуры Николай Величкович считает, что правоохранители должны разобраться с выездами Поляруша за границу. А член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Геннадий Касай не исключает, что у Поляруша могут возникнуть из-за этого проблемы при прохождении спецпроверки как кандидата на должность директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц.