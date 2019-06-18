Влада Квебеку прийняла закон про заборону релігійних атрибутів одягу

Законопроект був винесений на розгляд правлячої правоцентристською партією "Коаліція за майбутнє Квебека" (КМК), яка має більшість у парламенті регіону. У підсумку за нього проголосували 73 депутати і лише 35 членів парламенту були проти.

Документ отримав назву "Закон про повагу світськості держави" і передбачає повну заборону носіння держслужбовцями в робочий час будь-яких релігійних атрибутів одягу. Він був підготовлений правлячою партією "Коаліція за майбутнє Квебека", а її лідер і прем'єр-міністр провінції Франсуа Лего раніше заявив, що законопроект підтримує більшість її жителів.

У початковій версії документа передбачалося, що його дія буде поширена на вчителів, суддів і поліцейських, але в його остаточний варіант внесли також директорів навчальних закладів, прокурорів і всіх держслужбовців, яким дозволено носіння зброї. Для прийняття законопроекту уряд скористався спеціальною нормою, яка дозволяє владі ставити якийсь закон вище канадської Хартії прав людини.

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Мусульманські організації Квебека вже заявили, що мають намір оскаржувати прийняття цього закону в суді, а шкільна рада англомовних шкіл Монреаля виступила із заявою, в якій повідомила, що не збирається виконувати нові вимоги. Противники закону також готують масштабні акції протесту в Монреалі. Так, на початку квітня вже проходили марші протесту проти закону про заборону релігійної одягу.

У 2017 році Національні збори (парламент) провінції Квебек, в якому тоді більшість була у Ліберальної партії, прийняло закон про заборону на носіння державними службовцями та працівниками соціальної сфери закриває обличчя мусульманської та іншого одягу. Партія "Коаліція за майбутнє Квебека "фактично істотно розширила його дію, поширивши заборону на будь-які релігійні символи і предмети одягу.

Як повідомляв УНН, влада Нью-Йорка збирається заборонити дискримінацію за кольором волосся чи зачіскою.