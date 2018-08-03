Влада Куби спростила законодавство для залучення іноземних інвестицій
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Кубинська влада внесла зміни в законодавство з метою спростити порядок здійснення іноземних інвестицій. Відповідні резолюції опубліковані в четвер у Gaceta Oficial — виданні міністерства юстиції країни, повідомляє УНН.
Відповідно до нових правил, потенційні інвестори більше не зобов’язані подавати в міністерство зовнішньої торгівлі та іноземних інвестицій Куби техніко-економічне обґрунтування своїх проектів. Скасовується і вимога про надання на початковій стадії матеріалів про ймовірний вплив проекту на навколишнє середовище і його відповідність “інтересам в області оборони”.
Крім того, скорочуються терміни розгляду і затвердження інвестиційних проектів. “Спрощуються адміністративні процедури, що, безсумнівно, повинно привернути на Кубу іноземних інвесторів”, — пояснила генеральний директор з іноземних інвестицій міністерства зовнішньої торгівлі Дебора Рівас, слова якої наводить газета Granma.
Кубинська влада неодноразово говорила про необхідність більш активного залучення інвестицій. Нові правила є доповненням до Закону про іноземні інвестиції 2014 року.
Як повідомляв УНН, парламент Куби схвалив проект нової конституції країни.