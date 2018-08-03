Власти Кубы упростили законодательство для привлечения иностранных инвестиций

В соответствии с новыми правилами, потенциальные инвесторы больше не обязаны представлять в министерство внешней торговли и иностранных инвестиций Кубы технико-экономическое обоснование своих проектов. Отменяется и требование о предоставлении на начальной стадии материалов о предполагаемом воздействии проекта на окружающую среду и его соответствии “интересам в области обороны”.

Кроме того, сокращаются сроки рассмотрения и утверждения инвестиционных проектов. “Упрощаются административные процедуры, что, несомненно, должно привлечь на Кубу иностранных инвесторов”, — пояснила генеральный директор по иностранным инвестициям министерства внешней торговли Дебора Ривас, словам которой приводит газета Granma.

Кубинские власти неоднократно говорили о необходимости более активного привлечения инвестиций. Новые правила являются дополнением к Закону об иностранных инвестициях 2014 года.

Как сообщал УНН, парламент Кубы одобрил проект новой конституции страны.