Власти Кубы упростили законодательство для привлечения иностранных инвестиций
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Кубинские власти внесли изменения в законодательство с целью упростить порядок осуществления иностранных инвестиций. Соответствующие резолюции опубликованы в четверг в Gaceta Oficial — издании министерства юстиции страны, сообщает УНН.
В соответствии с новыми правилами, потенциальные инвесторы больше не обязаны представлять в министерство внешней торговли и иностранных инвестиций Кубы технико-экономическое обоснование своих проектов. Отменяется и требование о предоставлении на начальной стадии материалов о предполагаемом воздействии проекта на окружающую среду и его соответствии “интересам в области обороны”.
Кроме того, сокращаются сроки рассмотрения и утверждения инвестиционных проектов. “Упрощаются административные процедуры, что, несомненно, должно привлечь на Кубу иностранных инвесторов”, — пояснила генеральный директор по иностранным инвестициям министерства внешней торговли Дебора Ривас, словам которой приводит газета Granma.
Кубинские власти неоднократно говорили о необходимости более активного привлечения инвестиций. Новые правила являются дополнением к Закону об иностранных инвестициях 2014 года.
Как сообщал УНН, парламент Кубы одобрил проект новой конституции страны.