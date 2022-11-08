Влада КНР скасувала виступ Шарля Мішеля, який критикував рф

Деталі

Попередньо записане відео Мішеля мало стати одним із кількох виступів світових лідерів і голів міжнародних організацій, включаючи президента Китаю Сі Цзіньпіна.

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"Президент Мішель був запрошений виступити на 5-му форумі Hongqiao Forum/CIIE в Шанхаї. На прохання китайської влади ми справді надали попередньо записане повідомлення, яке зрештою не було показано. Ми надали його через звичайні дипломатичні канали", - зазначив Баренд Лейтс, прессекретар Мішеля.

Свою чергою жоден із співорганізаторів виставки не прокоментували цей інцидент.

Серед інших високопоставлених осіб, які виступили на церемонії після лідера Китаю, були директор-розпорядник МВФ, генеральний директор Всесвітньої торгової організації та президенти Індонезії, Шрі-Ланки та білорусі, повідомляється на офіційному сайті виставки.

Про що говорив у своїй промові Шарль Мішель

Згідно з уривками звернення, наданими дипломатами ЄС, у промові президента Європейської ради було піддано різкій критиці незаконну війну росії проти України та сказано, що Європа отримує з неї "важливі уроки".

За словами Мішеля, Європа була надмірно залежна від росії, що призвело до торгового дисбалансу.

"В Європі ми хочемо балансу в наших торговельних відносинах, щоб уникнути надмірної залежності. Це також стосується наших торгових відносин з Китаєм", - сказали дипломати.

Мішель також мав намір закликати Китай припинити кровопролиття в Україні. "Китай має певну роль у використанні свого впливу, щоб зупинити жорстоку війну через ваше так зване партнерство з росією", - заявив він.

Доповнення

Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час зустрічі з прем'єр-міністром КНР Лі Кецяном у Пекіні закликав Китай "використати свій вплив" на росію для закінчення війни в Україні.