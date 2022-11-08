Власти КНР отменили выступление Шарля Мишеля, который критиковал рф
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Власти Китая отменили видеообращение президента Европейского совета на церемонии открытия крупной торговой выставки в Шанхае. В своей речи Шарль Мишель критиковал незаконную войну россии и призывал уменьшить торговую зависимость ЕС от Китая. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на трех европейских дипломатов, информирует УНН.
Детали
Предварительно записанное видео Мишеля должно было стать одним из нескольких выступлений мировых лидеров и глав международных организаций, включая президента Китая Си Цзиньпина.
Цитата
"Президент Мишель был приглашен выступить на 5-м форуме Hongqiao Forum/CIIE в Шанхае. По просьбе китайских властей мы действительно предоставили предварительно записанное сообщение, которое в конце концов не было показано. Мы предоставили его через обычные дипломатические каналы", - отметил Баренд Лейтс, пресс-секретарь Мишеля.
В свою очередь ни один из соорганизаторов выставки не прокомментировала инцидент.
Среди других высокопоставленных лиц, выступивших на церемонии после лидера Китая, были директор-распорядитель МВФ, генеральный директор Всемирной торговой организации и президенты Индонезии, Шри-Ланки и белоруссии, сообщается на официальном сайте выставки.
О чем говорил Шарль Мишель
Согласно отрывкам обращения, предоставленным дипломатами ЕС, в речи президента Европейского совета была подвергнута резкой критике незаконная война россии против Украины и сказано, что Европа извлекает из нее "важные уроки".
По словам Мишеля, Европа была чрезмерно зависима от россии, что привело к торговому дисбалансу.
"В Европе мы хотим баланса в наших торговых отношениях во избежание чрезмерной зависимости. Это также касается наших торговых отношений с Китаем", - сказали дипломаты.
Мишель также намеревался призвать Китай прекратить кровопролитие в Украине. "Китай играет определенную роль в использовании своего влияния, чтобы остановить жестокую войну через ваше так называемое партнерство с россией", - заявил он.
Дополнение
Канцлер Германии Олаф Шольц во время встречи с премьер-министром КНР Ли Кецяном в Пекине призвал Китай "использовать свое влияние" на россию для окончания войны в Украине.