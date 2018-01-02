Влада Ірану вибачилася перед громадянами за шкоду від обмеження роботи соцмереж
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Міністр інформаційно-комунікаційних технологій Ірану Мохаммад Джавад Азарі Джахрумі приніс вибачення тисячам громадян республіки за шкоду, спричинену “виходом з ладу низки соціальних мереж”. Про це повідомляє УНН з посиланням на іранське агентство Mehr.
За даними агентства, Джахрумі “вибачився перед тисячами громадян, які постраждали від недавньої ситуації з обмеженнями, накладеними на мережу Інтернет і деякі соціальні мережі”.
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Раніше іранський міністр спростував повідомлення про блокування соціальних мереж в Ірані, назвавши їх чутками. Він спростував твердження, що іранська влада обмежила доступ до соціальної мережі Instagram і месенджер Telegram.
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Нагадуємо, адміністрація президента США Дональда Трампа закликала владу Ірану повернути доступ до Instagram та інших месенджерів, заблокованих під час антиурядових акцій протесту.