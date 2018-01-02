Власти Ирана извинились перед гражданами за ущерб от ограничения работы соцсетей

По данным агентства, Джахруми “извинился перед тысячами граждан, пострадавших от недавней ситуации с ограничениями, наложенными на Интернет и некоторые социальные сети”.

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Ранее иранский министр опроверг сообщения о блокировке социальных сетей в Иране, назвав их слухами. Он опроверг утверждение, что иранские власти ограничили доступ к социальной сети Instagram и мессенджер Telegram.

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Напоминаем, администрация президента США Дональда Трампа призвала власти Ирана вернуть доступ к Instagram и других мессенджеров, заблокированных во время антиправительственных акций протеста.