Влада Іраку повідомила про 40 загиблих іранських паломників при нападі на АЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Іракські медики і поліцейські повідомили, що кількість загиблих в результаті вибуху автомобіля на південь від Багдада, відповідальність за який взяло угруповання "Ісламська держава", зросла до 73, в тому числі близько 40 іранських паломників, передає УНН з посиланням на Associated Press.
За словами чиновників у п'ятницю, 65 осіб отримали поранення в результаті нападу.
Напад стався на заправній станції на головному шосе недалеко від міста Хіллі.
Раніше ЗМІ з посиланням на джерела у поліції і серед медиків повідомляли про близько 100 загиблих.