Влада Іраку повідомила про 40 загиблих іранських паломників при нападі на АЗС

За словами чиновників у п'ятницю, 65 осіб отримали поранення в результаті нападу.

Напад стався на заправній станції на головному шосе недалеко від міста Хіллі.

Раніше ЗМІ з посиланням на джерела у поліції і серед медиків повідомляли про близько 100 загиблих.