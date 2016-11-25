Власти Ирака сообщили о 40 погибших иранских паломниках при нападении на АЗС
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Иракские медики и полицейские сообщили, что количество погибших в результате взрыва автомобиля к югу от Багдада, ответственность за который взяла группировка "Исламское государство", выросло до 73, в том числе около 40 иранских паломников, передает УНН со ссылкой на Associated Press.
По словам чиновников в пятницу, 65 человек получили ранения в результате нападения.
Нападение произошло на заправочной станции на главном шоссе недалеко от города Хилле.
Ранее СМИ со ссылкой на источники в полиции и среди медиков сообщали об около 100 погибших.