Власти Ирака сообщили о 40 погибших иранских паломниках при нападении на АЗС

По словам чиновников в пятницу, 65 человек получили ранения в результате нападения.

Нападение произошло на заправочной станции на главном шоссе недалеко от города Хилле.

Ранее СМИ со ссылкой на источники в полиции и среди медиков сообщали об около 100 погибших.