Влада Індонезії через коронавірус призупинила перенесення столиці з Джакарти
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Уряд Індонезії зробив паузу в реалізації проекту перенесення столиці на острів Калімантан, а підготовлені кошти з бюджету частково спрямовані на боротьбу з пандемією коронавірусу. Про це пише в суботу газета The Straits Times з посиланням на заяву глави Мінфіну країни Срі Мульяні Індраваті, інформує УНН.
“Міністерство громадських робіт і житлового будівництва, що керує даним проектом, перерозподілило більшу частину своїх витрат, в тому числі виділених на створення інфраструктури для нової столиці, на боротьбу з поширенням вірусу”, — зазначила керівник відомства. За її словами, “частина бюджету була спрямована на модернізацію існуючих і будівництво нових лікарень”.
Індраваті також розповіла, що “поки президент Джоко Відодо не дав остаточної відповіді, який обсяг коштів на цей проект потрібно закладати в бюджет на майбутній рік”. Тим часом міністр визнала, що роботи по перенесенню столиці “можуть сприяти відновленню економіки”.
Індонезійська лідер в серпні минулого року оголосив, що нова столиця повинна з’явитися в південно-східній частині острова Калімантан приблизно до 2024 року. Передбачалося, що роботи розпочнуть уже в наступному році, проект оцінюється в 33 млрд. доларів.