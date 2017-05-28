Влада Франції пообіцяли відновити могилу Ш. де Голля найближчим часом
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Влада Франції пообіцяли вжити заходів з відновлення могили колишнього президента Франції Шарля де Голля в найкоротші терміни, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Президент Емманюель Макрон з хвилюванням зустрів звістку про акт вандалізму щодо могили генерала де Голля в Коломбе-ле-дез-Егліз", - йдеться в комюніке Єлисейського палацу.
Влада підкреслили, що надгробок генерала Ш. де Голля буде відновлено найближчим часом.
Шарль де Голль - французький військовий і державний діяч, генерал. Засновник і перший президент П'ятої республіки (1959-1969). Під час Другої світової війни став символом французького Опору.
Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон намір вести "вимогливий діалог" з Росією в українському питанні.