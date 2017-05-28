Власти Франции пообещали восстановить могилу Ш. де Голля в ближайшее время
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. Власти Франции пообещали принять меры по восстановлению могилы бывшего президента Франции Шарля де Голля в кратчайшие сроки, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Президент Эмманюэль Макрон с волнением встретил известие об акте вандализма в отношении могилы генерала де Голля в Коломбе-ле-дез-Эглиз", - говорится в коммюнике Елисейского дворца.
Власти подчеркнули, что надгробие генерала Ш. де Голля будет восстановлено в ближайшее время.
Шарль де Голль - французский военный и государственный деятель, генерал. Основатель и первый президент Пятой республики (1959-1969). Во время Второй мировой войны стал символом французского Сопротивления.
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрона намерена вести "требовательный диалог" с Россией в украинском вопросе.