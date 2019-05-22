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Влада Чехії зробила перший крок до заборони подвійних стандартів якості продуктів

Влада Чехії зробила перший крок до заборони подвійних стандартів якості продуктів

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 травня. УНН. Уряд Чехії схвалив законопроект про заборону подвійних стандартів якості продуктів харчування і напоїв, передає УНН з посиланням на tyden.cz.

Уточнюється, що законопроект схвалений "у м'якій формі": "Подвійна якість дозволяється, якщо виробник або продавець об'єктивно його доведуть".

Повідомляється, що санкції за порушення заборони будуть застосовуватися тільки за істотну відмінність у якості.

Штраф за порушення складе до 50 млн крон (близько 56 млн грн). Основна відповідальність лягає на продавця, але не виключається покарання виробників або постачальників.

Законопроект буде винесений на розгляд парламенту і сенату.

Нагадаємо, напередодні Європейський парламент схвалив зміну правил захисту прав споживачів в ЄС, спрямоване на вирішення проблеми подвійних стандартів якості продуктів.

"Якщо при порівнянні ідентичної продукції в різних країнах-членах ЄС виявлять відмінності в складі і характеристиках, то це може кваліфікуватися як обман. За порушення штрафуватимуть. Максимальний розмір штрафу складе до 4% від обороту підприємства", - повідомили тоді в ЕП.

Раніше лідери чотирьох країн ЄС озвучили свої вимоги до виробників продуктів.

Так, в Польщі, Чехії, Словаччини та Угорщини заявили про неприпустимість застосування різних стандартів якості при виготовленні харчової продукції в різних країнах ЄС.

Ще раніше результати дослідження якості товарів підтвердили, що продукти харчування, які продаються в деяких країнах Центральної та Східної Європи, хоча і безпечні, але менш якісні, ніж ті ж продукти в Західній Європі.

На думку депутата Сергія Тригубенка, не виключено, що аналогічна практика подвійних стандартів з боку великих виробників продуктів харчування може застосовуватися і стосовно України.

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