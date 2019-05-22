Власти Чехии сделали первый шаг к запрету двойных стандартов качества продуктов

Уточняется, что законопроект одобрен "в мягкой форме": "Двойное качество разрешается, если производитель или продавец объективно его обоснуют".

Сообщается, что санкции за нарушение запрета будут применяться только за существенное различие в качестве.

Штраф за нарушение составит до 50 млн крон (порядка 56 млн грн). Основная ответственность ложится на продавца, но не исключается наказание производителей или поставщиков.

Законопроект будет вынесен на рассмотрение парламента и сената.

Напомним, накануне Европейский парламент одобрил изменение правил защиты прав потребителей в ЕС, направленное на решение проблемы двойных стандартов качества продуктов.

"Если при сравнении идентичной продукции в разных странах-членах ЕС обнаружат отличия в составе и характеристиках, то это может квалифицироваться как обман. За нарушения будут штрафовать. Максимальный размер штрафа составит до 4% от оборота предприятия", - сообщили тогда в ЕП.

Ранее лидеры четырех стран ЕС озвучили свои требования к производителям продуктов.

Так, в Польше, Чехии, Словакии и Венгрии заявили о недопустимости применения различных стандартов качества при изготовлении пищевой продукции в разных странах ЕС.

Еще ранее результаты исследования качества товаров подтвердили, что продукты питания, которые продаются в некоторых странах Центральной и Восточной Европы, хотя и безопасны, но менее качественные, чем те же продукты в Западной Европе.

По мнению депутата Сергея Тригубенко, не исключено, что аналогичная практика двойных стандартов со стороны крупных производителей продуктов питания может применяться и по отношению к Украине.